Jan-Werner Müller Professor de Política em Princeton

António Pedro Ferreira

“A história não nos fornece um modelo de comportamento. Além disso, não somos só nós que nos lembramos da história, autoritários e populistas também aprenderam com ela...”, defende Jan-Werner Müller, autor do livro “What is Populism?”, um estudo feito em modo de guia de ação para resistir ao populismo.

