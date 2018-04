Maços de notas e telefonemas para jornalistas ‘aldrabões’

No sul da Florida todos o conhecem como o rei de Mar-a-Lago, mansão com 58 quartos, três bunkers e um túnel secreto que leva a uma praia privativa. Desde que foi eleito Presidente, Donald Trump converteu a joia de South Beach numa Casa Branca de inverno ao fim de semana. “É o pico do sucesso para Trump. Palm Beach é o local com mais ricos por metro quadrado. Pessoas lindas por todo o lado”, afirma, em entrevista exclusiva ao Expresso, Ronald Kessler, velho amigo do Presidente e autor do livro “The Trump White House”, repleto de elogios, mas também de críticas a familiares e membros do seu gabinete.

