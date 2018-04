Lula da Silva: “Quanto mais me atacam mais cresce a minha relação com o povo brasileiro”

O ex-Presidente brasileiro fez um discurso de quase uma hora nas instalações do Sindicato dos Metalúrgicos onde se tem mantido nos últimos dois dias, depois de falhar o prazo para se entregar às autoridades brasileiras, que esteva marcado para sexta-feira, às 17 horas locais (21h em Portugal).

Lula da Silva desferiu vários ataques contra o juiz Sérgio Moro, que emitiu o mandado de captura contra o antigo Presidente. “Eu pensei que o Moro ia resolver e mentiu. Condenou-me a 9 anos de cadeia”. “Sou o único ser humano processado por um apartamento que não era meu”, acrescentou.

“Sou um cidadão indignado, não os perdoo por terem passado para a sociedade a ideia de que sou um ladrão”, afirmou.

Lula voltou a criticar a Lava Jato, afirmando que a Polícia Federal e o Ministério Público mentiram ao apontá-lo como destinatário do tríplex em Guarujá (SP) reservado e reformado pela empreiteira OAS, motivo da sua condenação. No entanto, o antigo líder do PT declarou que não está contra a Lava Jato.

Depois de vários minutos de agradecimentos aos companheiros do Partido dos Trabalhadores, as palavras mais emocionadas foram para a antiga Presidente Dilma Rousseff, a quem manifestou a sua gratidão: “Sou grato de coração. Não teria sido o presidente que fui se não fosse a companheira Dilma”.

“Há muito tempo atrás eu sonhei que era possível um metalúrgico sem diploma na universidade cuidar mais da educação do que os diplomados e concursados que governaram este país”, disse. “Se foi esse o crime que eu cometi, eu vou continuar sendo criminoso.”

Lula disse ainda que não se esconde e que por isso mesmo vai entregar-se este sábado às autoridades brasileiras. “Eu não estou escondido. Eu vou lá para eles saberem que eu não tenho medo”, afirmou. Para sublinhar que entegar-se não significa render-se, citou uma frase de um autor desconhecido: “Os poderosos podem matar uma rosa, mas jamais poderão deter a chegada da primavera”.

Lula da Silva é levado em ombros pela multidão

O líder histórico do PP já deixou as instalações do Sindicato dos Metalúrgicos, o seu berço sindical e político, em São Bernardo do Campo, São Paulo. A multidão que escutou e apladiu o seu discurso durante quase uma hora, recebeu-o como um herói. As imagens de televisão mostram alguns apoiantes a limpar lágrimas de comoção, outros erguem flores no ar enquanto gritam palavras de ordem. Ninguém arreda pé do local.

À saída da sede do Sindicato dos Metalúrgicos, Lula sentiu-se mal e foi visto por um médico. Segundo o presidente do instituto Lula, Paulo Okamotto, em declarações ao jornal “O Globo”, o antigo Presidente brasileiro deverá almoçar e descansar um pouco antes de seguir para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, num carro descaracterizado da Polícia Federal.

Em Curitiba, Lula deverá seguir para a prisão a bordo de um helicóptero.

[Notícia atualizada às 18h15]