A fronteira que ameaça a paz

Numa tarde amena de fim de inverno, Vanessa, estudante irlandesa, aguarda num banco de pedra, bem no topo de Flagstaff, pela chegada de duas amigas. Vanessa tem 16 anos e vem da vila de Omeath, na República da Irlanda, a cerca de dois quilómetros do miradouro onde está sentada. As suas colegas vêm de Newry, cidade comercial fronteiriça a pouco mais de sete quilómetros.

Para ler o artigo na íntegra, clique AQUI