Advogado de Lula enganou-se: habeas corpus não foi rejeitado

Superior Tribunal de Justiça teve de corrigir as declarações da defesa do ex-presidente

A assessoria do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nega que tenha sido já tomada uma decisão quanto ao novo habeas corpus de Lula, apresentado esta manhã pela defesa do ex-Presidente brasileiro.

O desmentido está a ser avançado pela Globo, que antes noticiara que o pedido tinha sido negado, citando o advogado de Lula da Silva, Sepúlveda Pertence.

Com o objetivo de ganhar tempo para evitar a prisão do ex-presidente, a sua defesa entregou esta quinta-feira à noite um novo pedido de habeas corpus. O recurso foi apresentado no STJ, com o argumento de que ainda há recursos a serem apresentados junto do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), o que implica que a pena não poderá começar a ser cumprida até que esses recursos sejam analisados.

O juiz Sérgio Moro ordenou que Lula se apresente até às 17 horas desta sexta-feira (21h em Portugal) à Polícia Federal, em Curitiba, iniciando-se assim o cumprimento da pena.

(Artigo atualizado às 16h18, com o desmentido do tribunal brasileiro)

