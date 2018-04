O terrível castigo de uma mãe tornou-se viral

O vídeo que está a provocar uma enorme celeuma nas redes socais, mostra uma mulher a discutir violentamente com o filho pequeno: O menino chora e foge várias vezes da mãe, que tenta acertar-lhe com um guarda-chuva.

A cena em que a mãe impede a criança de entrar no carro, foi filmada por uma testemunha não identificada, em Hsinchu, no norte de Taiwan, e mostra que a mulher chega a obrigar o filho a pendurar-se no porta-bagagens, com o carro em andamento.

A leitura de vários comentários nas redes sociais, indica que o menino grita repetidamente — “não volto a fazê-lo, mãe, não volto mesmo”. Apesar dos gritos da criança, a mulher continua a não deixar o filho entrar no carro.

Os serviços de assistência social de Hsinchu, vão averiguar “se houve algum comporamento inadequado por parte dos pais da criança”, segundo o jornal britânico "Daily Mail".