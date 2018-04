Juiz manda Lula entregar-se até esta sexta-feira à tarde. “Por dignidade, as algemas estão vedadas”

O juiz Sérgio Moro ordenou que Lula da Silva se entregue esta sexta-feira à tarde (quando forem 20h em Portugal) para cumprir a pena no caso do triplex em Guarujá. O antigo presidente do Brasil foi condenado em duas instâncias a 12 anos de prisão e um mês.

“Relativamente ao condenado e ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, concedo-lhe a oportunidade de se apresentar voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba até as 17h [20h em Portugal Continental] do dia 6 de abril de 2018, quando deverá ser cumprido o mandado de prisão”, informou Moro, citado pelo “Globo”.

“Em razão da dignidade do cargo ocupado”, explica o juiz, está “vedada a utilização de algemas”. Lula será levado para uma sala diferente dos restantes presos “sem qualquer risco para a integridade moral ou física”. “Os detalhes da apresentação [para prisão] devem ser combinados com a defesa diretamente com o Delegado da Polícia Federal Maurício Valeixo, Superintendente da Polícia Federal no Paraná.”

Lula é acusado de ter recebido um apartamento triplex de luxo como suborno da construtora OAS em troca de favorecer contratos com a petrolífera estatal Petrobras.

A execução provisória da pena não deve ser impedimento para que Lula apresente candidatura às eleições presidenciais marcadas para outubro.

A defesa ainda tentou evitar a prisão de Lula com um pedido de habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal para que a pena apenas fosse cumprida após trânsito em julgado da sentença.

Esta quinta-feira, o pedido foi negado pelos juízes após mais de 11 horas de votação. Assim, passa a ser possível que Lula comece já a cumprir a pena no no caso do triplex em Guarujá.