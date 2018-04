Espanha. Momento de tensão entre rainhas na missa de Páscoa

As cerimónias da Páscoa proporcionam reuniões familiares e assim aconteceu com a família Real Espanhola em Palma de Maiorca. No fim das celebrações pascais, a rainha emérita Sofia quis tirar uma fotografia com as suas netas. Quando as três se preparavam para pousar para o fotografo eis que a rainha Letizia se interpõe e não permite que o momento seja registado. Repentinamente a princesa Leonor, sucessora ao trono, retirou de maneira agressiva a mão da sua avó que se encontrava pousada no ombro da princesa. O episódio teve fim apenas quando o rei Filipe se aproximou da situação.

A tentativa de fotografia entre avó e netas repetiu-se no exterior da igreja, no entanto a rainha Letizia voltou a participar no momento e a impedir que os fotógrafos conseguissem um retrato das três. A Páscoa Real terminou com uma fotografia da família reunida à porta da igreja.



A missa ocorreu no passado domingo em Palma de Maiorca e contou com a presença dos reis eméritos de Espanha, Dom Juan Carlos e Dona Sofia, os atuais reis e as filhas, rei Filipe, rainha Letizia, princesa Leonor e infanta Sofia.



O episódio tornou-se viral em Espanha, o vídeo partilhado no Facebook do jornal "El Pais" conta com mais de 1,4 milhões de visualizações e 18 mil partilhas.