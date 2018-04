Ouvidos tiros junto à sede do YouTube

Há notícias de tiros disparados perto da sede do YouTube. A BBC diz que é possível que alguns funcionários da empresa estejam dentro do edifício com o alegado atacante

Foram ouvidos tiros juntos à sede do YouTube na em San Bruno, Califórnia, segundo informações que estão a ser avançadas pela BBC. Há ambulâncias no local e a Google, empresa que detém o Youtube, já disse estar a investigar "um possível incidente envolvendo tiros". O Departamento da Polícia de San Bruno confirmou à CNN que há atividade policial na área e que várias chamadas para o número de emergência foram feitas a partir da sede do Youtube. Alguns funcionários começaram entretando a relatar o incidente. Vadim Lavrusik, disse, no Twitter, que esteve barricado dentro de uma sala com alguns colegas mas já terá conseguido escapar. em atualização Ver Twitter