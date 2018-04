Índia vai retirar credenciais a jornalistas que criem ou difundam notícias falsas

O governo da Índia vai passar a suspender as credenciais de imprensa de jornalistas acusados de criar ou difundir notícias falsas, foi esta terça-feira noticiado.

O Ministério da Informação e Transmissão indiano anunciou que, de acordo com uma nova diretiva das autoridades, as credenciais de qualquer jornalista que “crie e/ou propague” notícias falsas (‘fake news’) serão suspensas até à conclusão da investigação, de acordo com um comunicado.

A nota não define notícias falsas, ou como poderá decorrer todo o processo.

Na primeira vez, as credenciais são suspensas por seis meses, na segunda um ano e se acontecer mais uma vez o jornalista perde a credencial definitivamente.

Segundo o comunicado, as investigações serão conduzidas por um grupo que inclui jornalistas, proprietários de media e, por vezes, políticos.