Sismo de magnitude 6,1 registado a sul de Tonga

Não foi emitido até ao momento qualquer alerta de tsunami

Um sismo de magnitude 6,1 foi esta segunda-feira registado no mar a sul de Tonga, no Pacífico Sul, indicou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).



Não há, até ao momento, registo de vítimas mortais e não foi emitido qualquer alerta de tsunami.



O USGS, que regista a atividade sísmica em todo o mundo, localizou o hipocentro do sismo a 83 quilómetros de profundidade, tendo ocorrido a 440 quilómetros a sudoeste de Nukualofa, capital de Tonga.



A chamada bacia do norte de Lau, localizada entre as ilhas Fiji, Samoa e Tonga, contém dezenas de crateras ativas localizadas entre os mil e os 1.500 metros de profundidade.