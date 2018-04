Pelo menos 18 mortos e 84 feridos em ataque do Boko Haram no norte da Nigéria

Pelo menos 18 pessoas morreram e 84 ficaram feridas na sequência de um ataque do grupo radical Boko Haram em Maiduguri, norte da Nigéria, ocorrido no domingo à noite, disseram fontes oficiais.

"Até ao momento detetámos 18 cadáveres em dois quarteirões" da periferia de Maiduguri, disse à France Presse, Benlo Dambatto responsável local pelo organismo estatal de socorro e urgências (SEMA).

"As pessoas foram atingidas a tiro na altura em que tentavam fugir dos confrontos entre militares e membros do grupo radical islâmico que atacavam a zona", disse a mesma fonte.