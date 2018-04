Nem no Minho, nem no Porto. Tiangong-1 despenhou-se no Pacífico Sul

A estação espacial chinesa Tiangong-1 despenhou-se no Oceano Pacífico à 01h16 de Lisboa, tendo-se desfeito quase na totalidade ao reentrar na atmosfera terrestre. A informação foi avançada pela agência espacial da China e confirmada pelos Estados Unidos.



O astrónomo Jonathan McDowell, do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, escreveu no Twitter que a zona de impacto terá sido a noroeste do Taiti, falhando o “cemitério de naves espaciais”, que fica mais a sul.

A Tiangong-1 foi lançada em 2011 para levar a cabo experiências de encaixe e órbita, mas estava fora de controlo desde 2016. A estação fazia parte do ambicioso programa espacial da China, que pretende colocar em órbita uma estação permanente até 2023.



Nos últimos dias, especulou-se sobre qual seria a zona de impacto e quais os danos que poderia provocar. Em Portugal, chegou a considerar-se que poderia despenhar-se entre o Minho e a cidade do Porto, ainda que a probabilidade fosse muito reduzida.



A Agência Espacial Europeia previu que a Tiangong-1 iria despenhar-se na água e que a probabilidade de alguém ser atingido por algum destroço da estação era “10 milhões menor do que a probabilidade anual de se ser atingido por um raio”.