Ex-secretário de Estado dos EUA eliminado na página do Governo

No dia em que se tornou oficial mais uma saída do gabinete de Donald Trump, Rex Tillerson, até este sábado secretário de Estado norte-americano, ‘despareceu’ também da página oficial do Governo. Quando se entra no separador com o nome de “Secretário de Estado” surge apenas a informação de que John Sullivan, que era o seu vice-secretário de Estado, passou a exercer aquelas funções desde dia 1 de abril de 2018, sem qualquer referência adicional, noticia este domingo a agência Associated Press.

Os links que levavam para as páginas com os discursos, viagens e participações em vários eventos de Rex Tillerson foram substituídos por ligações à agenda de Sullivan. E quando se carregava na biografia de ex-secretário de Estado, a ligação dizia que a página não tinha sido encontrada. Informado desse erro, o Departamento de Estado acabou por disponibilizar uma página de arquivo, disponível aquando da sua tomada de posse.

Rex Tillerson foi despedido por Donald Trump a 13 de março, mas a sua saída do gabinete só foi oficializada este fim de semana. O ex-secretário de Estado responsável pela diplomacia norte-americana soube da notícia através de mais um tweet, publicado no mesmo dia, em que o presidente dos EUA anunciava que o diretor da CIA, Mike Pompeo, iria ocupar o seu lugar. E agradecia a Rex Tillerson o seu desempenho.

O mandato de Rex Tillerson tornou-se assim um dos mais curtos na história moderna deste que é um dos mais importantes cargos na Administração norte-americana. Seguir-se-á Mike Pompeo, assim que o Senado confirme a sua nomeação.