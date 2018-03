Diplomacia em nível de alerta laranja

Se existisse uma escala de alertas para a tensão diplomática, como há para a defesa, o mundo ocidental estaria hoje em fase laranja, consideram analistas contactados pelo Expresso. Uma escalada de tensão inédita desde o fim da Guerra Fria já levou 28 países (e a NATO) a expulsar 153 diplomatas russos, em solidariedade com Londres, na sequência do envenenamento de um ex-espião russo em solo britânico. Ontem à noite a Rússia anunciou que expulsará 60 diplomatas dos EUA e encerrará o consulado americano em São Petersburgo. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, prometeu reciprocidade com os demais países.

