Corrupção e tráfico de influências levam Sarkozy a julgamento

Nicolas Sarkozy vai mesmo a julgamento - não apenas por um caso, mas por dois, ambos relacionados com o financiamento ilícito da sua campanha presidencial de 2007. O ex-Presidente francês vai ser julgado por corrupção e tráfico de influências no denominado caso das escutas. As informações estão a ser avançadas pela imprensa francesa.

O processo remete para 2014 e tem como base escutas telefónicas que revelam que Sarkozy terá tentado influenciar os juízes que estão a investigar o alegado financiamento ilegal para ter acesso a informações protegidas pelo segredo de justiça.

O antigo chefe de Estado terá realizado consultas com o seu amigo e advogado Thierry Herzog para encontrar formas de obter informações sobre um outro processo em que Sarkozy estava envolvido. De essas conversas terão resultado as chamadas telefónicas ao juíz do Tribunal de Cassação - uma das mais altas instâncias judiciais francesa - Gilber Azibert, nas quais Sarkozy oferecia promover o magistrado em troca de informações sobre o caso. Sarkozy terá realizado as chamadas sob o nome falso de "Paul Bismuth".

Tanto Herzog como Azibert também deverão ser julgados no mesmo processo.

Todas as partes envolvidas negam ter cometido qualquer ilegalidade e os advogados de Sarkozy já avançaram que vão recorrer da decisão.

Na semana passada, o ex-Presidente foi detido pelas autoridades francesas para ser interrogado sobre o alegado financiamento da sua campanha presidencial de 2007 com dinheiro do antigo líder líbio Muhamar Kadafi. Este caso será julgado em separado do processo das chamadas telefónicas.