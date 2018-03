EUA. Três edifícios consumidos pelas chamas em Newark

Incêndio de grandes proporções lavra há mais de três horas em Newark, Nova Jérsia, e já abrange três edifícios. Para já não há registo de vítimas

Um incêndio de grandes proporções deflagrou esta manhã em Newark, Nova Jérsia, e já se propagou a três edifícios.

Os bombeiros locais receberam três chamadas de emergência durante a madrugada e estão a combater as chamas há mais de três horas. Para já não há registo de vítimas.

Por enquanto desconhecem-se as causas do incêndio, mas as autoridades já abriram uma investigação.

(Em desenvolvimento)