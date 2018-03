Défice de 2017: Bruxelas à espera da confirmação do Eurostat

A Comissão Europeia diz que "tomou nota" das estimativas anunciadas esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que apontam para que a injeção de capital na Caixa Geral de Depósitos tenha empurrado o défice de 2017 para os 3% do PIB.

No entanto, escusa-se a fazer comentários ou a explicar se o número, mesmo fazendo subir o défice, evita a abertura de um procedimento por défice excessivo, uma vez que não é ultrapassada a barreira dos 3% do PIB.

"Temos de esperar pelos valores harmonizados do Eurostat, que vão ser publicados a 23 de abril", disse o porta-voz da Comissão para os Assuntos Económicos. "Depois a Comissão vai avaliar, em maio, a situação nos vários estados-membros, no âmbito do Semestre Europeu, de acordo com a nossa previsão", disse ainda Christian Spahr.

Nas várias previsões económicas, Bruxelas tem alertado sempre para a possibilidade de a injeção de capital na Caixa Geral de Depósitos poder fazer derrapar o défice de 2017. No entanto, por ser considerada uma medida extraordinária (one off), o executivo comunitário nunca se mostrou demasiado preocupado com a possibilidade de reabertura do Procedimento por Défice Excessivo, caso o valor fosse umas décimas além dos 3% do PIB.

Os números avançados esta segunda-feira pelo INE mostram um défice que não passou a linha vermelha. Falta agora a confirmação do Eurostat.