Secretas espanholas avisaram Alemanha para fazer espera a Puigdemont

Os serviços de informações de Espanha, Carles Puigdemont, sabiam do trajeto do ex-presidente do Governo da Catalunha desde que abandonou a Finlândia na sexta-feira, revela a revista alemã Focus.

Puigdemont que vive no exílio na Bélgica há vários meses tinha viajado até à Finlândia na quinta-feira para uma conferência. Abandonou aquele país no dia seguinte, sexta-feira, quando a Finlândia recebeu novo pedido para a detenção do ex-presidente da Catalunha. Logo na sexta-feira, o catalão ficou na mira das secretas espanholas (CNI) que puseram de prevenção a Alemanha. Deu-se então a espera da polícia alemã, que vigiou as fronteiras.

O catalão independentista foi detido numa autoestrada alemã, a 30 quilómetros da fronteira com a Dinamarca. Encontra-se detido atualmente na cidade de Schuby, a 130 quilómetros a norte de Hamburgo, Alemanha.