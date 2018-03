Homem ataca com espada polícias em Manchester

Dois polícias feridos, um dos quais com gravidade. Várias ruas foram fechadas por segurança

O ataque aconteceu este domingo à tarde na Upper Chorlton Road, na zona residencial de Whalley Range, em Manchester. O atacante, um homem de 23 anos, foi dominado com o recurso a uma arma taser. Ficou detido.

Testemunhas relataram que as autoridades tentaram imobilizar o homem antes de um dos agentes ter sido cortado com a espada que tinha consigo. Os polícias terão ficado a fechar abundantemente, mas os ferimentos, apesar de graves, não põem em risco a vida do polícia.

A polícia de Manchester já confirmou o ataque.

Um vídeo publicado no site do jornal Manchester Evening News mostra o momento da detenção do homem de 23 anos, munido de uma espada, numa zona residencial. Haroon Altaf, a testemunha que capturou o momento em vídeo, conta: "Vi um homem a correr na rua com aquilo que me pareceu uma espada de 90 centímetros. Os políticas estavam por todo o lado."

Outra testemunha recordou que viu dois políticas, feridos e a sangrar, quando o agressor já estava dominado, deitado no chão a gritar e a chorar.