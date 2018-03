Trump condena atentado "horrível" em França

O presidente norte-americano, Donald Trump, condenou este sábado o atentado de sexta-feira em França, com quatro mortos e 15 feridos, e apresentou condolências aos familiares das vítimas e ao chefe de Estado francês, Emmanuel Macron.

"Os nossos pensamentos e orações estão com as vítimas do horrível ataque de ontem em França. Lamentamos a perda que a nação sofreu", assinalou Trump na rede social Twitter.

Trump condenou "as ações violentas do atacante e de quem lhe tenha dado apoio".

"Estamos contigo Emmanuel Macron", acrescentou o presidente norte-americano.

A morte, este sábado, de um polícia que se entregou em troca da libertação de uma refém no supermercado de Trèbes elevou para quatro o número de vítimas mortais do ataque. Entre os feridos, há um cidadão português em estado grave.

O autor deste atentado, Radouane Lakdim, um francês de origem marroquina, disse atuar em nome do grupo 'jihadista' Estado Islâmico e foi abatido pela polícia.