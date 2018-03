Morreu o polícia que trocou de lugar com reféns no ataque terrorista em França

O oficial de polícia que se entregou em troca da libertação de reféns nos ataques perpetrados na sexta-feira no sudoeste de França, em nome do grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico, morreu, anunciou hoje o ministro do Interior francês.

“O tenente-coronel Arnaud Beltrame deixou-nos. Morreu pela pátria. Nunca a França esquecerá o seu heroísmo, a sua bravura, o seu sacrifício”, escreveu na sua conta da rede social Twitter o ministro francês, Gérard Collomb.

“De coração pesado, encaminho o apoio do país inteiro à sua família, aos seus amigos e aos seus companheiros” da polícia, acrescentou.

O oficial de 45 anos, casado e sem filhos, foi gravemente ferido pelo autor dos ataques, Redouane Lakdim.

Na sexta-feira, o Presidente, Emmanuel Macron, saudou particularmente “a coragem” do “oficial superior da polícia, que se deu como voluntário para substituir os outros reféns e que foi muito gravemente ferido”.

O polícia “salvou vidas e honrou a sua profissão e o nosso país”, acrescentou Macron.

A morte deste oficial eleva para quatro o número de mortos nos ataques levados a cabo na sexta-feira por Redouane Lakdim - um cidadão francês de origem marroquina, de 25 anos, que já tinha sido detido por radicalização islâmica – em Carcassonne e em Trèbes, no sudoeste do país.

O atacante foi abatido a tiro pelas forças da ordem.

O grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico reivindicou estes novos ataques em França.