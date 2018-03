Da Rússia, com veneno

O ataque com novichok contra o antigo espião russo Sergei Skripal e a filha Yulia foi há quase três semanas. Apesar de muitas interrogações permanecerem no ar, há já algumas respostas para o mistério de Salisbury. A partir de Londres, onde vivem muitos milionários russos, Paulo Anunciação revela os dados da investigação e analisa o quadro geopolítico em que se movem os interesses de Moscovo no Reino Unido.

Uma história de espionagem com um personagem surpreendente — José Mourinho —, para ler nesta edição da revista E, disponível AQUI e nas bancas com o semanário