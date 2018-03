Tudo o que se sabe até ao momento sobre o sequestro em França que fez pelo menos três mortos

Um homem sequestrou esta sexta-feira oito pessoas num supermercado de Trèbes, perto de Carcassonne, a cerca de 700 quilómetros de Paris. O Ministério do Interior francês confirmou a morte de três pessoas e a existência de cinco feridos. Gérard Collomb, o ministro do Interior, confirmou que o atirador foi abatido pela polícia.

O ministro do Interior confirmou que o atirador era um cidadão de origem marroquina vigiado há já algum tempo por se ter radicalizado ao grupo terrorista. Nasceu em 1992 em Marrocos e desde 2013 que estava no radar da inteligência francesa.

Gérard Collomb confirmou que o atirador matou uma terceira pessoa com um tiro na cabeça antes de se ter deslocado para o supermercado.

O “Le Figaro” adianta que outros dois agentes da polícia ficaram feridos esta sexta-feira. O homem entrou no supermercado por volta das 11h (10h em Lisboa) armado com facas, pistolas e granadas, segundo a imprensa francesa. O canal de televisão BFMTV diz que o homem exigiu a libertação de Salah Abdeslam, o único sobrevivente dos terroristas envolvidos nos ataques do Daesh no Bataclan, em Paris, em novembro de 2015.

Para o local foram mobilizados dois helicópteros da polícia militar, 80 bombeiros e muitas equipas de emergência médica.

O primeiro-ministro francês Édouard Philippe admitiu que “todas as informações indicam que se trata de um ataque terrorista”.

O Presidente francês Emmanuel Macron informou, em conferência de imprensa em conjunto com a chanceler alemã Angela Merkel, que mais pormenores sobre a situação atual dos reféns serão avançadas em breve. Macron confirmou que o incidente "parece tratar-se de um ataque terrorista".

Segundo a televisão BMFTV, pouco antes do início do sequestro, um polícia que fazia 'jogging' com outros três foi atingido a tiro num ombro por um homem que estava dentro de um automóvel quando disparou. O atirador é o mesmo homem que, em seguida, entrou no supermercado, segundo a BMFTV. A viatura foi encontrada dentro do parque de estacionamento do supermercado, indica o “Le Figaro”.

O primeiro-ministro, António Costa, já expressou esta sexta-feira em Bruxelas solidariedade a Emmanuel Macron: “Tivemos todos a oportunidade de expressar solidariedade ao Presidente Macron pelos factos que já são conhecidos e que ainda não estão inteiramente apurados", declarou Costa numa conferência de imprensa no final de uma cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Europeia.”

A procuradoria de contraterrorismo foi encarregada de coordenar as operações no local e as autoridades da região pedem à população para evitarem aproximar-se da área à volta do supermercado.

O Presidente espanhol, Mariano Rajoy, deixou uma mensagem de solidariedade a Emmanuel Macron.

(Notícia em atualização)