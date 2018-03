Tomada de reféns num supermercado no sudoeste de França. Um morto confirmado

Várias pessoas foram sequestradas num supermercado de Trèbes, perto de Carcassonne, por volta das 11h (menos uma hora em Lisboa). Primeiras notícias referiam apenas um polícia ferido. O primeiro-ministro francês já admitiu que se trata de um ataque terrorista

Um homem sequestrou esta sexta-feira oito pessoas num supermercado de Trèbes, perto de Carcassonne, a cerca de 700 quilómetros de Paris. Um polícia foi ferido a tiro, noticiou a imprensa francesa.

O Ministério Público francês confirmou a morte de uma pessoa e, segundo o jornal francês “Le Figaro”, a vítima mortal seria um funcionário do supermercado. A “Reuters” indica que o atirador está no supermercado com um polícia e que os reféns já foram todos libertados.

O general Jean-Valéry Lettermann, citado pelo “Le Monde”, admitiu que a situação não está estabilizada e que espera encontrar mais vítimas. Para o local foram mobilizados dois helicópteros da polícia militar, 80 bombeiros e muitas equipas de emergência médica.

Um homem, que afirmou agir em nome do grupo 'jiadista' Estado Islâmico, entrou no supermercado cerca das 11h (10h em Lisboa) armado com facas, pistolas e granadas, segundo a imprensa francesa.

O primeiro-ministro francês Édouard Philippe admitiu que “todas as informações indicam que se trata de um ataque terrorista”.

Segundo a televisão BMFTV, pouco antes do início do sequestro, um polícia que fazia 'jogging' com outros três foi atingido a tiro num ombro por um homem que estava dentro de um automóvel quando disparou. O atirador é o mesmo homem que, em seguida, entrou no supermercado, segundo a BMFTV. A viatura foi encontrada dentro do parque de estacionamento do supermercado, indica o “Le Figaro”.

O ministro do Interior Gérard Collomb declarou que esta se trata duma situação “séria” e anunciou que se está a dirigir de imediato à zona onde se encontra o supermercado.

A procuradoria de contraterrorismo foi encarregada de coordenar as operações no local e as autoridades da região pedem à população para evitarem aproximar-se da área à volta do supermercado.

(Notícia em atualização)