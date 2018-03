Sexta explosão no Texas causa um ferido

As autoridades de Austin, nos Estados Unidos, anunciaram na terça-feira que as equipas de emergência responderam a outra explosão, que terá ocorrido numa loja em Goodwill, no sul da cidade, e causou pelo menos um ferido.

O condado de Austin-Travis referiu, numa mensagem na rede social Twitter, que pelo menos uma pessoa sofreu ferimentos na sequência da explosão, apesar de não revelar detalhes sobre a gravidade dos ferimentos ou sobre a explosão.

Esta é a sexta explosão na zona de Austin, a capital do Texas, desde 2 de março.

Até agora, duas pessoas foram mortas e quatro ficaram gravemente feridas e as autoridades estão a investigar estas ações, tendo já manifestado preocupação pelo grau de sofisticação das mesmas.

Nova explosão pode não estar ligada a outros casos

A polícia de Austin (Texas, Estados Unidos) informou que a explosão ocorrida esta terça-feira numa loja teve origem num artefacto incendiário e pode não estar relacionada com as bombas que têm sido espalhadas pela cidade nos últimos dias.

"Não explodiu um pacote. Os elementos dentro do pacote não eram uma bomba, mas um artefacto incendiário. Neste momento, não temos nenhuma razão para acreditar que este incidente tenha relação com as bombas anteriores", informaram as autoridades policiais através da rede Twitter.

A deflagração ocorreu na terça-feira à tarde perto de uns grandes armazéns de uma organização sem fins lucrativos (Goodwill), no sul de Austin, causando ferimentos graves a um homem de 30 anos, que no entanto se encontra fora de perigo de vida.

A capital do Texas vive aterrorizada por uma série de pacotes contendo bombas que explodiram, este mês, sem motivo aparente nem objetivos concretos. As autoridades têm afastado ligações a terrorismo.

Desde o início do mês, explodiram cinco pacotes, que provocaram dois mortos e seis feridos.

Esta terça-feira, o Presidente norte-americano, Donald Trump, denunciou os "doentes" que estão por trás destes ataques. "Os atentados à bomba em Austin são horríveis", declarou o chefe de Estado norte-americano à imprensa em Washington, qualificando os autores como "pessoas doentes".

"Temos de os encontrar o mais depressa possível", acrescentou.

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, tinha referido anteriormente que não existia qualquer "ligação aparente ao terrorismo, neste momento".

As autoridades acreditam que as cinco explosões estão ligadas.