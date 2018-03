Novo tiroteio em escola secundária nos EUA provoca três feridos

Incidente ocorreu esta manhã numa escola do estado norte-americano do Maryland. As autoridades garantem que a situação está “contida” e, segundo a porta-voz do condado do Maryland, há três feridos, um deles o atirador

As autoridades do condado de St. Mary, no estado do Maryland, nos EUA, e as autoridades locais confirmaram que houve um tiroteio no liceu Great Mills esta terça-feira, a cerca de 90 quilómetros de Washington DC, capital dos EUA. A porta-voz do departamento da polícia do condado de St. Mary, Julie Yingling, confirmou à Associated Press que há três pessoas feridas, uma delas o atirador. Já foram todos transportados para o hospital.

A porta-voz adiantou que não sabe como é que o atirador ficou ferido e que não são conhecidas as identidades das vítimas.

A polícia local garante que a situação está “contida” e que os estudantes foram transportados para a escola secundária de Leonardtown (a cerca de 20 quilómetros do liceu), como medida de precaução.

Agentes do FBI estão a deslocar-se ao local para ajudarem nas investigações.

O liceu é frequentado por cerca de 1600 alunos, entre os 14 e os 16 anos.

Jonathan Freese, um estudante no liceu, disse por telefone à CNN que está fechado na escola à espera que as autoridades revistem as salas de aula para que os alunos possam ser levados para a escola secundária de Leonardtown. “Ainda estou um pouco abalado”, desabafou o jovem.

Segundo a CNN, este é o décimo sexto tiroteio em escolas norte-americanas este ano. A violência com armas tem estado no centro do debate político e cívico no país depois de um jovem atirador ter matado 17 pessoas numa escola da Florida.

O incidente acontece quatro dias de um grande protesto contra as armas, a Marcha Pelas Nossas Vidas, organizada por sobreviventes do liceu de Parkland.