Mulher norte-americana morre depois de ser atropelada por um veículo autónomo da Uber

Uma mulher morreu esta segunda-feira em Tempe, no Arizona, depois de ter sido atropelada por um carro sem condutor ao serviço da Uber. Tudo indica que se trata da primeira morte por atropelamento envolvendo um veículo autónomo.

Segundo um comunicado da polícia de Tempe, citado pelo “New York Times”, a mulher, identificada como Elaine Herzberg, 48 anos, estava a atravessar uma rua, fora da passadeira, quando foi atropelada, durante a noite de domingo. De acordo com o mesmo jornal, o veículo estava em modo autónomo, com um condutor de segurança que, contudo, não conseguiu impedir o acidente.

Um porta-voz da Uber garantiu que a empresa está a “cooperar totalmente” com as autoridades locais, tendo já suspendido todos os testes com carros autónomos não só em Tempe, como também em Phoenix (Arizona), Pittsburgh (Pensilvânia), São Francisco e Toronto, no Canadá.