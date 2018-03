Primeiras projeções dão a Putin 73,9% dos votos

Vladimir Putin acaba de ser reeleito presidente da Rússia com uma diferença esmagadora para os seus adversários. Segundo a agência oficial russa Tass, a primeira projeção dos resultados atribui ao atual presidente 73,9% dos votos. A percentagem é a mesma que cita a Radio Free Europe, que remete para uma sondagem à boca das urnas feita pelo centro de investigação russo VTSIOM.

Perto das 18h45 em Lisboa (22h45 em Moscovo), já tinham sido contados 25% dos votos, segundo a Comissão Central de Eleições na Rússia. Essa contagem indica que 72,5% dos eleitores terão escolhido Putin como seu presidente, pela quarta vez. Segundo a Comissão, o adversário que fica, por agora, mais perto do atual presidente é o comunista Pavel Grudinin, com 15,9% dos votos, seguido do ultranacionalista Vladimir Zhirinovsky, com 6,96%.

Putin partiu para as eleições como vencedor pré-anunciado, uma vez que os seus sete adversários tinham percentagens residuais nas intenções de voto. Um dos principais opositores, Alexei Navalny, viu-se impedido de concorrer, numa decisão de um tribunal de primeira instância que depois foi confirmada pelo Tribunal Supremo, por estar a cumprir pena suspena por desvio de fundos. O atual presidente ficará assim aos comandos do país até 2024, quando cumprirá 71 anos.

As últimas atualizações dão conta de que a taxa de afluência às urnas terá rondado os 63,7%. No entanto, a forma como se chegou a este número não é pacífica: por todo o país, sucedem-se denúncias de fraude eleitoral, casos de votos duplicados ou cupões de desconto oferecidos a quem saiu de casa para votar, alegadamente com o objetivo de robustecer a vitória de Putin. A Golos, organização não-governamental de proteção do direito ao voto, contabilizava ao final da tarde de domingo quase 2700 casos de irregularidades. No entanto, a Comissão de Eleições já veio desvalorizar os casos, que disse não serem determinantes para o resultado final.