Eleições russas entre a grande afluência à urnas e denúncias de fraude

Mais de 59,5% % dos 107 milhões de eleitores tinham votado até às 19h00 de Moscovo (15h em Lisboa) com “uma afluência em muitas regiões superior às da eleições de 2012” segundo o presidente da comissão central de eleições, Nikolai Bulayev, citado pela agência Tass, num último balanço nacional de um ato eleitoral que perpassa 11 fusos horários e que começou ao fim da tarde de sábado.

Os resultado oficiais só serão anunciados esta segunda-feira e a taxa de participação do eleitorado é talvez a única incógnita de relevo na atribuição a Putin de um quarto mandato à frente dos destinos da Rússia. Sondagens à boca das urnas apontam para uma participação eleitoral entre 63 e 67%.

Com Alexei Navalny, o principal opositor afastado judicialmente da corrida, Putin, com 70% das intenções de voto, corre praticamente só. Dos outros sete candidatos que se apresentaram às eleições, o mais próximo com 7% das intenções de voto é o comunista Pavel Groudini, seguido do ultranacionalista Vladimir Jirinovski, com 5%.

Ao princípio da tarde de hoje (16 horas de Lisboa), o site da Golos, a organização não-governamental de proteção do direito de voto e que monitoriza as eleições na Rússia – dava conta de 2309 irregularidades em todo o país como a obstrução ao trabalho dos observadores, violação de urnas de voto ou a existência de votos múltiplos. Irregularidades atestadas nas redes sociais por muitos dos cerca de 33 mil observadores voluntários que o movimento de apoio a Alexey Navaly destacou para acompanhar o processo eleitoral.

Ivan Zhdanov, um assessor de Alexei Navalny, disse à Reuters, que muitas pessoas estão a ir votar contratadas pelos próprio patrões. “Parece-nos uma 'eleição do autocarro' ”, afirmou Zhdanov num encontro com jornalistas, em Moscovo. “Grandes quantidades de pessoas estão a ser trazidas em autocarro por certas organizações”.

A Reuters dá conta que muitos dos seus jornalistas destacados para acompanhar as eleições em todo o país relatam que muitos votantes dizem ter sido instruídos pelos seus patrões a votar, com muitas pessoas a tirarem fotografias a si próprias nas assembleias de voto para provarem que tinham votado.