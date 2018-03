Recordista dos despedimentos encontra porta-voz mais fiel

Rex Tillerson incompatibilizou-se com colegas do Governo e elementos da Casa Branca e alienou contactos com milhares de diplomatas de carreira, depois de ter ditado cortes draconianos no Departamento de Estado, organismo federal que liderou até à passada terça-feira, equivalente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros português. Em pouco mais de um ano, “os Estados Unidos perderam cerca de 60% dos seus diplomatas veteranos”, diz ao Expresso Barbara Stephenson, diretora do American Foreign Service Association e ex-embaixadora dos EUA no Panamá, concluindo que “a liderança de Tillerson deixou a nossa diplomacia esgotada”.

