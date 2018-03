O dono daquilo tudo

Na semana passada a Assembleia Nacional Popular, o parlamento local, deu a Xi Jinping plenos poderes para conduzir o país até à conclusão do processo de “modernização socialista”, altura em que se espera que a China seja “líder global no domínio da inovação”. Nunca um líder teve tantos poderes na China desde a morte de Mao Zedong, em 1976.

Mas quem é realmente este filho de um general que se casou com uma famosa soprano do exército e que se transformou no novo imperador da China.

O António Caeiro, antigo delegado da agencia Lusa em Pequim e profundo conhecedor da realidade chinesa, traça-lhe o perfil.

Leia mais na edição deste fim de semana da Revista E