Mulher de Donald Trump Jr. pede o divórcio

A mulher de Donald Trump Jr., o filho mais velho do presidente dos Estados Unidos, pediu o divórcio esta semana, após doze anos de casamento. A notícia foi avançada por vários jornais norte-americanos, que tiveram acesso aos registos de um tribunal de Nova Iorque, e confirmada pelos próprios em comunicado.

Na nota divulgada através da Trump Organization, os dois explicam que decidiram "seguir caminhos separados" mas asseguram que continua a existir um "enorme respeito mútuo", pedindo também que a imprensa respeite a privacidade da família neste período.

Vanessa e Donald Trump Jr. foram apresentados por Donald Trump em 2003 e acabaram por casar-se em 2005, numa cerimónia na casa de família em Mar-a-Lago, na Flórida. Durante estes doze anos de casamento, tiveram cinco filhos.

Trump Jr. passou a tomar conta do dia a dia da Trump Organization depois de o pai ter sido eleito presidente, ocupando agora o cargo de vice-presidente executivo da empresa. Mas a sua atividade como empresário não o impediu de assumir funções destacadas na administração Trump. Recentemente, recaíram sobre Trump Jr. suspeitas de estar envolvido na interferência russa nas eleições norte-americanas, com o objetivo de prejudicar a rival do pai, Hillary Clinton.

No mês passado, Vanessa Trump fez notícia quando abriu um envelope que chegou à sua residência e no qual se encontrava um pó branco. A ainda nora do presidente foi imediatamente hospitalizada, mas tudo acabou por não passar de um susto, uma vez que a polícia testou a substância e concluiu que não era perigosa.