Sete mortos em queda de helicóptero no Iraque

O acidente está a ser investigado e não parece ser resultado de atividade inimiga, segundo indicou o Pentágono esta sexta-feira

O Pentágono confirmou esta sexta-feira que morreram os sete militares que viajavam a bordo de um helicóptero da Força Aérea norte-americana que na quinta-feira se despenhou no Iraque.

Em comunicado, o Pentágono indicou que o acidente não parece ser resultado de atividade inimiga e que está a ser investigado.

O helicóptero despenhou-se na tarde de quinta-feira perto da cidade de Qaim, na província de Anbar, no oeste do Iraque. Segundo um responsável da defesa norte-americana, o helicóptero transportava tropas do Iraque para a Síria.