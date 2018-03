Acidente aéreo no aeroporto de Catmandu faz 49 mortos e 22 feridos

O acidente no aeroporto de Katmandu que envolveu um avião da companhia aérea US-Bangla, do Bangladesh, fez pelo menos 49 mortos e 22 feridos entre os 67 passageiros e quatro membros da tripulação, segundo o mais recente balanço oficial das autoridades nepalesas.

O porta-voz da polícia do Nepal, Manoj Neupane, declarou à agência de notícias espanhola EFE que todos os corpos já foram recuperados do avião da linha aérea US-Bengala, que se despenhou na pista de aterragem do aeroporto de Katmandu, capital do Nepal.

De acordo com a mesma fonte, citada pela agência espanhola EFE, "o avião S2-AGU descolou de Dacca e estava a aterrar no TIA (aeroporto de Katmandu)".

Todos os voos previstos do aeroporto de Catmandu foram cancelados, avança o "Kathmandu Post".

(Notícia atualizada às 13h55)