Acidente aéreo faz mortos e feridos no aeroporto de Catmandu

Um avião da companhia aérea US-Bangla, do Bangladesh, despenhou-se e incendiou-se esta segunda-feira no aeroporto de Catmandu, no Nepal, depois de uma derrapagem na pista quando tentava aterrar, disse um porta-voz do aeroporto.

De acordo com a mesma fonte, citada pela agência espanhola EFE, "o avião S2-AGU descolou de Dacca e estava a aterrar no TIA (aeroporto de Katmandu)".

Fontes oficiais citadas pela BBC referem que cerca de 71 pessoas seguiam a bordo do avião (67 passageiros e 4 tripulantes).

O porta-voz do Governo do Nepal confirmou a existência de vítimas mortais decorrentes da queda do avião que se despenhou e incendiou quando tentava aterrar no aeroporto de Catmandu.

"Acabámos de retirar cadáveres e pessoas feridas dos detritos", disse Narayan Prasad Duwadi à agência de notícias francesa AFP.

Desconhece-se para já a situação exata dos passageiros. As autoridades estão a proceder com as operações de salvamento, tendo sido até ao momento resgatadas 17 pessoas, de acordo com as autoridades citadas pela BBC.

Todos os voos previstos do aeroporto de Catmandu foram cancelados, avança o "Kathmandu Post".

