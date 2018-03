Fim de regime em Itália? Igreja e patrões não têm medo

“Por fim acabou o século XX”, afirma Mario Calabresi, diretor do diário “La Repubblica”, perante os resultados das eleições do passado domingo. Houve um terramoto político, não só italiano como europeu.

No país que representa a quarta economia da União Europeia, e com o qual França e Alemanha contavam para dar “um passo em frente” rumo a uma maior união do continente, os vencedores foram o partido dos indignados, Movimento 5 Estrelas (M5S), parcialmente antieuropeu, e uma coligação de centro-direita em que sobressai a Liga de Matteo Salvini, eurocética e xenófoba. “É um golpe que pode afundar a UE”, lamenta-se nos corredores de Bruxelas.

