Bascos querem mais autonomia sem chocar com Madrid

Com a opinião pública espanhola atenta ao processo independentista catalão, o País Basco aproveita um clima mais discreto e silencioso para o projeto, nada fácil, de reformar o “Estatuto de Guernica”, documento com quase 40 anos que rege o vínculo entre esta comunidade histórica, com língua, história e cultura próprias, e o resto do território espanhol.

