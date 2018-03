Três feridos graves em ataque com uma faca em bairro de Viena

De acordo com a polícia austríaca, que não apurou ainda a motivação para o ataque, o suposto atacante fugiu após as agressões

Um desconhecido atacou esta quarta-feira um grupo de pessoas com uma faca, deixando pelo menos três gravemente feridos, numa zona pedestre do centro de Viena, perto do parque Prater, revelou a edição eletrónica do jornal Österreich. O ataque aconteceu às 19h45 e o homem está em fuga.

A polícia austríaca confirmou, entretanto, um segundo ataque do mesmo homem, que resultou noutro ferido grave e afirmou estar ainda à procura do atacante.

As vítimas são um homem e duas mulheres com idades compreendidas entre os 40 e os 50 anos.

As autoridades estão a patrulhar as redondezas e aconselharam toda a gente a ficar em casa. Os transportes também estão a ser desviados desta zona.