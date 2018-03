Timor-Leste e Austrália assinam histórico acordo marítimo

Austrália e Timor-Leste assinaram na terça-feira um tratado histórico sobre a fronteira marítima permanente que divide os dois países no Mar de Timor – um acordo que vem pôr fim à disputa de mais de uma década entre os vizinhos, relacionada com os direitos de exploração de reservas de petróleo e de gás natural existentes naquele mar.

Timor-Leste, que conquistou a sua independência da Indonésia há 16 anos e que hoje continua a ser uma das nações mais pobres do mundo, passará agora a reter grande parte das futuras receitas de petróleo e gás na região.

O acordo foi assinado na sede das Nações Unidas em Nova Iorque após negociações no Tribunal Internacional de Arbitragem e foi enaltecido pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, pela "visão e determinação" dos dois países com vista a enterrarem este conflito.

O que estava em causa?

O conflito remonta precisamente a 2002, quando Timor-Leste ganhou independência da Indonésia depois de ter estado ocupado pelas tropas do país desde 1975, quando Portugal pôs fim à colonização do território. Desde então, não havia fronteiras marítimas permanentes definidas no mar partilhado por Timor e pela Austrália.

Na altura, ambos aceitaram que fosse estabelecida uma fronteira temporária no Mar de Timor, mas Dili acabaria por alegar que foi forçado a subscrever esse acordo "injusto", um que dava mais poderes aos vizinhos australianos no controlo e acesso às reservas de petróleo e de gás avaliadas em dezenas de milhares de milhões de euros.

Em 2016, Timor contestou formalmente o acordo temporário no Tribunal Permanente de Arbitragem em Haia, abrindo caminho ao tratado ontem assinado, um ano depois de concluída a mediação do conflito. O que o novo acordo define é uma nova fronteira marítima entre Dili e Camberra no Mar de Timor em linha com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS).

"Como bons amigos e vizinhos próximos, queremos que Timor Leste alcance todo o seu potencial económico", declarou esta manhã a ministra australiana dos Negócios Estrangeiros, Julie Bishop, ao reconhecer que Camberra tem um "interesse duradouro" na prosperidade de Timor. A isto, Augusto Cabral Pereira, vice-ministro timorense para a delimitação de fronteiras, acrescentou: "Hoje é um dia importante para Timor Leste."

O que o tratado define (e não define)

O novo acordo dita que Timor vai receber pelo menos 70% das receitas originárias no maior poço petrolífero da região, o Greater Sunrise, cujo valor total deverá ascender a cerca de 32 mil milhões de euros – receitas que, até agora, eram divididas por igual entre as duas nações.

A par disto, Camberra perde a sua jurisdição sobre os poços que partilha atualmente com os timorenses, cuja economia depende em grande medida da exploração dos combustíveis fósseis.

O Greater Sunrise ainda não está em exploração, em parte por causa dos atrasos na resolução deste conflito transnacional ao longo do qual a Austrália foi acusada de conluio com petrolíferas que processam os materiais brutos no seu território.

A acusação rem sido repetidamente desmentida por Bishop e, face a ela, o novo tratado define que Timor deve receber entre 70% e 80% das receitas de todo o petróleo processado na Austrália, consoante o gasoduto que for construído.

Ontem, durante a assinatura do acordo, a comissão da ONU para a conciliação entre os dois países fez referência a este ponto, argumentando que a construção de um gasoduto a ligar Timor-Leste à Austrália só terá retornos comerciais viáveis se houver um "subsídio direto" do governo ou de outra fonte no valor de 4500 milhões de euros.

Em causa está a opção de um gasoduto do Greater Sunrise para Darwin (DLNG) ou para o sul de Timor-Leste (TLNG), com Timor a receber 80% das receitas e a Austrália 20% na primeira opção ou respetivamente 70% e 30% na segunda. Os dois países ainda não chegaram a acordo sobre o gasoduto.