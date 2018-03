Atriz de filmes porno abre processo judicial contra Trump

Uma atriz de filmes pornográficos que teve um caso com Donald Trump abriu na terça-feira um processo judicial contra o agora Presidente, no qual alega que o acordo de confidencialidade que assinou em troca de dinheiro antes das eleições para não falar publicamente sobre esse caso é "inválido".

Na documentação que os seus advogados apresentaram na terça-feira a um tribunal de Los Angeles, Stormy Daniels diz que o acordo em causa, assinado por ela e por um advogado do empresário dias antes das eleições presidenciais de 2016, é "nulo" porque Donald Trump nunca chegou a subscrevê-lo.

Em fevereiro, um dos advogados pessoais de Trump, Michael Cohen, assumiu que pagou 130 mil dólares (cerca de 105 mil dólares) a Daniels para ela não revelar que esteve envolvida com o agora Presidente depois de Melania Trump ter sido mãe.

Numa entrevista à revista "InTouch" em 2011, Daniels já tinha discutido abertamente a relação sexual que manteve com Trump em 2006, que começou semanas depois do nascimento de Barron, o primeiro filho de Melania e o quinto do empresário. O caso extraconjugal de Trump ressurgiu em janeiro deste ano, após o "Wall Street Journal" ter noticiado a existência do acordo de confidencialidade assinado pela atriz pouco antes das eleições de novembro de 2016.

Apesar de ter confirmado que pagou 130 mil dólares a Stephanie Gregory Clifford, nome de baptismo de Daniels, Cohen sublinhou no mês passado que o Presidente "nega veementemente" qualquer envolvimento romântico com a atriz porno.

No processo aberto na terça-feira num tribunal de primeira instância de Los Angeles, na Califórnia, é referido que o então candidato republicano à presidência não assinou o acordo em questão, o que faz com que esse acordo seja "legalmente nulo e inconsequente". Na documentação judicial, os advogados de Daniels referem ainda: "Para que fique claro, as tentativas de intimidação de Clifford para a calar e para proteger o sr. Trump continuam até hoje sem interrupções".