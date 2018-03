Aspirante a presidente da Catalunha está atrás das grades

Se a Catalunha tinha o problema de o principal candidato a chefiar o seu governo regional estar autoexilado na Bélgica, passa agora a ter um aspirante com paradeiro mais certo e próximo, mas que está em prisão preventiva. O presidente do parlamento catalão, Roger Torrent, propôs esta segunda-feira Jordi Sànchez como novo chefe do executivo autonómico.

Pendem sobre este homem de 53 anos acusações de rebelião, sedição e peculato, relacionadas com o referendo de 1 autodeterminação de 1 de outubro de 2017 e a subsequente declaração unilateral de independência. Foi detido a 15 de outubro, antes mesmo da aplicação do artigo 155 da Constituição espanhola, que suspendeu a autonomia regional no dia 27 do mesmo mês.

Líder da Assembleia Nacional Catalã (associação cívica separatista) e eleito deputado na lista Juntos pela Catalunha — JxC, do presidente deposto Carles Puigdemont — nas eleições do passado 21 de dezembro, Sànchez é politólogo e professor universitário. Altamente popular, ao que não será alheia a sua polémica prisão (afinal, sempre agiu de forma pacífica e rejeitou a violência), há dois obstáculos entre ele e o Palácio da Generalitat (sede do executivo regional): tem 64 deputados a seu favor quando precisava de 65; e precisa de autorização do Supremo Tribunal espanhol para assistir à sessão de investidura, já que a lei dita que esta seja presencial.

Torrent justifica a escolha de Sànchez, após ronda de conversações com os partidos, por este ser o aspirante com mais apoios. Ainda assim, fica aquém do que precisava. A maioria absoluta consegue-se com 68 deputados. O conjunto das forças independentistas — JxC, Esquerda Republicana (ERC, de Torrent e do ex-vice-presidente Oriol Junqueras, também deputado, preso e dependente de autorização judicial para se deslocar a Barcelona) e Candidatura de Unidade Popular (CUP, esquerda antissistema) — tem 70 assentos, mas dois dos respetivos ocupantes (Puigdemont e o ex-ministro regional Toni Comín) estão na Bélgica, pelo que não votam. Outros foragidos renunciaram ao parlamento regional, mas estes não.

Sànchez conta, assim, com o respaldo convicto do JxC e relutante da ERC. Os quatro deputados da CUP anunciaram que se absterão, pois Sànchez moderou posições e afirmou mesmo que a declaração de independência fora simbólica. Para os antissistema, não há opção senão desobedecer a Madrid e proclamar a República. Coisa que nem JxC nem ERC desejam, receando mais ação judicial e prisões. Certo pragmatismo parece ter tomado as forças separatistas, à exceção dos radicais da CUP.

Dois meses para resolver o imbróglio

O presidente do órgão legislativo não indicou uma data para o debate de investidura de Sànchez. Esta será relevante, porque o candidato tem de pedir licença de saída ao juiz Pablo Llarena, que instrui o caso no Supremo (a lei não o impede de ser presidente, dado que ao não ter sido julgado nem condenado mantém todos os direitos cívicos e políticos), e porque a sessão marca também o início do prazo de dois meses para empossar um executivo (findo o qual, à míngua de investidura, serão convocadas novas eleições). ERC e JxC querem alguns dias para tentar seduzir a CUP para o projeto de fazer do recluso Sànchez o 131.º presidente da Catalunha.

Frontalmente contra esta candidatura estão, ainda que sem apresentar alternativa, as forças ditas constitucionalistas: Cidadãos (centro-direita, partido mais votado em dezembro), Partido dos Socialistas Catalães (ramo regional do PSOE) e Partido Popular (do primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy).

A lista Catalunha em Comum, aliada do movimento de esquerda Podemos, também votará contra, pois não considera que Sànchez possa, atrás das grades, encabeçar um “governo efetivo”. Esta fação é contra as prisões preventivas e a aplicação do artigo 155 e a favor de um referendo pactuado com Madrid, mas também contra a independência da Catalunha. As forças não-separatistas querem, acima de tudo, desbloquear a situação e devolver um governo real aos 7,5 milhões de catalães.

Foi Puigdemont quem propôs o nome de Jordi Sànchez para lhe suceder. Longe, contudo, de se retirar da política, o homem que Rajoy destituiu em outubro pretende liderar uma espécie de governo no exílio, a que chamaria Conselho da República, com sede em Waterloo.