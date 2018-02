Ghouta Oriental. Cruz Vermelha diz ser “impossível” distribuir ajuda humanitária em apenas cinco horas

Cinco horas não é suficiente para distribuir ajuda humanitária na região de Ghouta Oriental, nos arredores de Damasco, advertiu esta terça-feira o Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), em comunicado citado pela Reuters.

“É impossível levar uma coluna de ajuda humanitária em apenas cinco horas. Temos uma longa experiência de transporte de ajuda pelas frentes de guerra na Síria e sabemos que pode levar um dia simplesmente a passar os postos de controlo, embora haja acordos prévios com todas as partes”, afirma Robert Mardini, responsável regional do CICV, na referida nota.

Sem fazer qualquer referência à Rússia, que na segunda-feira anunciou uma trégua humanitária de cinco horas por dia em todo o país, incluindo em Ghouta Oriental, Robert Mardini alerta para a necessidade de planeamento em torno dos corredores humanitários - que devem ser autorizados por “todas as partes” - e sublinha que deverá ser permitido à população deixar a região “em segurança” e por sua iniciativa, sendo-lhe proporcionada “ajuda e refúgio”.

“Aqueles que ficarem devem ser protegidos de qualquer ataque”, refere o responsável do CICV, considerando “essencial” que se autorize de imediato a entrada de ajuda humanitária na região, afetada pelos bombardeamentos do regime sírio e tropas aliadas e pela falta de alimentos e medicamentos. “Muita gente em Ghouta Oriental, tanto doentes como feridos, teriam obtido o tratamento necessário se os medicamentos tivessem sido distribuídos de forma habitual na área”, conclui Robert Mardini.

Também esta terça-feira, e já depois de ter anunciado a trégua diária para permitir a retirada de civis e distribuição de ajuda humanitária no terreno, o governo russo afirmou que o cessar-fogo está dependente das atitudes e “provocações” dos rebeldes. Questionado sobre uma possível trégua além das cinco horas diárias planeadas, Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, afirmou que isso dependerá do “comportamento dos grupos terroristas, quer através de ataques, quer através de provocações”. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, disse ser necessário verificar até que ponto as garantias dadas pelos rebeldes em relação à resolução da ONU correspondem ou não às suas expectativas.