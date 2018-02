Explosão em Leicester: quatro feridos e operações de busca em curso

Quatro pessoas ficaram feridas com gravidade numa explosão, seguida de incêndio, ocorrida esta tarde, pelas 19h00 (hora local) em Leicester, Inglaterra. As autoridades locais confirmam tratar-se de um "incidente significativo", mas não adianta pormenores sobre a origem da explosão.

De acordo com a Sky News, os serviços hospitalares confirmaram a entrada de quatro feridos, em estado crítico. O edifício de dois andares onde terá ocorrido a explosão ficou completamente destruído, refere a cadeia de televisão, citando moradores da zona.

Ouvida pela BBC, uma moradora confirmou a violência da explosão. "Ouvimos um 'bang' e a casa tremeu toda. Conseguíamos ver as chamas e ainda conseguimos ver o fumo e as equipas de emergência", descreveu Alpana Marwaha.

Num comunicado, a polícia explica que a origem da explosão será investigada em conjunto com os bombeiros. No entanto, e de acordo com os dados disponíveis, "não há qualquer indicação que esteja relacionada com terrorismo". "Solicitamos aos media e ao público que não especulem sobre as circunstâncias do incidente", referem as autoridades.