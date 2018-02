ONU recebeu 40 acusações de abusos sexuais entre outubro e dezembro

No total, há 54 vítimas afetadas, 30 das quais são mulheres e 16 são menores de idade

A ONU recebeu entre outubro e dezembro 40 novas acusações de abusos ou exploração sexual alegadamente cometidos por pessoas da organização, afirmou esta quinta-feira o porta-voz do secretário geral, Stéphane Dujarric.

Esta informação surge no mesmo dia em que o número dois da Unicef, o britânico Justin Forsyth, apresentou a demissão após ter sido acusado de comportamento inapropriado com colegas mulheres quando trabalhava na organização Save the Children.

Segundo informou a ONU, das 40 novas acusações, 15 têm a ver com operações de paz, enquanto as outras 25 são casos relacionados com as suas agências, fundos e programas, que incluem oito que afetam parceiros da ONU.

No total, há 54 vítimas afetadas, 30 das quais são mulheres e 16 são menores de idade.

Do total das acusações, 13 são casos de abuso sexual, 24 de exploração sexual e três são de natureza desconhecida, e têm que ver com episódios que ocorreram em 2017 (12 casos), em 2016 (seis casos) ou antes (três casos), enquanto a data de 18 das acusações ainda é desconhecida.

A maioria das acusações ainda está por investigar: 18 estão sob avaliação preliminar, 15 estão a ser investigadas, duas já foram provadas e três não foram provadas.

A ONU decidiu que informaria regularmente as alegações de abusos que recebe, como parte de uma estratégia de transparência lançada após os escândalos dos últimos anos.

Os últimos dados que a ONU revelou, que correspondiam aos meses de julho, agosto e setembro de 2017, foram inferiores, com 31 denúncias que afetaram 36 vítimas.

Em 2017, o secretário-geral da ONU, António Guterres, aprovou uma série de medidas para tentar responder ao problema, enfrentar a impunidade e dar apoio às vítimas.