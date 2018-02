O “Papa do protestantismo” falou de sexo com Woody Allen

"Billy Graham passou rapidamente por nós, com um sobretudo no braço. 'Conseguimos', disse ele, sorrindo, de cabelo impecavelmente ondeado. Foi diretamente para o quarto de Nixon, sem explicar se 'nós' era Billy Graham e Richard Nixon, ou Billy Graham e Deus ou talvez os três juntos". Esta cena aquando da vitória de Richard Nixon nas eleições presidenciais de 1968 vem num livro clássico sobre essa campanha, "The Selling of The President" de Joe McGuiniss. O reverendo Billy Graham, falecido quarta-feira aos 99 anos, fazia gala da sua proximidade aos presidentes americanos - muitos procuraram o seu conselho, ou talvez o seu apoio - mas geralmente tentava não dar a ideia de ser parcial. Com Nixon, porém, as suas reservas cederam, e ele acabou por ficar associado a um dos presidentes com pior fama em toda a História americana. Foi um raro exemplo desse tipo de imprudência por parte de um homem que via a divulgação do Evangelho, e só esta, como a sua missão na vida.

A relação especial com Nixon vinha dos anos 60, quando o então vice-presidente de Eisenhower concorreu pela primeira vez à presidência. O seu oponente era o católico John F. Kennedy, e Graham, enquanto líder protestante, temia que o Vaticano passasse a ter influência no governo americano. Kennedy ganhou mais foi assassinado ao fim de três, e o seu sucessor estabeleceu uma relação próxima com Graham. Em 1968, Graham decidiu apoiar a campanha de Nixon, chegando a aparecer em anúncios. Mais tarde reconheceria que fora um erro.

Os políticos são gente como os outros, explicou. "Têm necessidades espirituais, e muitas vezes não há ninguém com quem possam falar delas. Mas uma pessoa na sua posição não devia meter-se tão diretamente em política. "Se eu entrar por aí, isso divide a audiência num assunto que não é aquele que estou a promover. Eu estou apenas a promover o Evangelho", disse ele muitos anos mais tarde. Um pudor que os seus sucessores esqueceram completamente.

“Cruzadas” e Woody Allen

William Franklin Graham nasceu em 1918 em Charlotte, filho de um casal de presbiterianos que impunham à família leituras diárias da Bíblia. Cresceu na quinta da família, e inicialmente os seus interesses iam mais no seu sentido do desporto. Aos 16 anos, contudo, o encontro com um pregador itinerante levou-o a tomar uma "decisão por Cristo". Foi estudar teologia, primeiro numa universidade de tendência fundamentalista, depois noutra um pouco mais liberal. Terminados os estudos, começou a pregar.

Keystone/ Getty Images

Esteve alguns anos nos Jovens por Cristo (Youth for Christ), um grupo que ministrava junto de soldados regressados da guerra, entre outros. Em 1947, começou aquilo a que chamou as suas “cruzadas” - mudaria o nome a seguir ao 11 de setembro, por causa das conotações. As cruzadas eram vastas tournées onde Graham pregava a grupos que por vezes atingiam centenas de milhar. O grande salto foi dado em 1949, quando um popular apresentador de rádio o convidou para aparecer no seu programa, e o magnata da imprensa William R. Hearst, então já idoso, ordenou à sua cadeia de jornais que desse ampla cobertura a Graham.

A partir daí ele tornou-se uma vedeta popular, a voz de um movimento revivalista que era essencialmente evangélico mas por vezes se abria a outras confissões. No total, ao longo de quase 60 anos, as cruzadas terão abrangido uns 185 países, incluindo Rússia e Coreia do Norte. A simpatia e a moderação de Graham, o ar de estrela de Hollywood que ele tinha e a sua moralidade exemplar - casado 64 aos com a mesma mulher, e jamais estava sozinho com outra, nem que fosse a almoçar - contribuíram para o estatuto que foi adquirindo. Um estatuto que fez dele, como se dizia, o Papa do protestantismo.

A abertura de espírito de Graham, bem como a sua inteligência e o seu sentido de humor, são bem visíveis numa entrevista que deu a Woody Allen durante dos especiais apresentados pelo comediante na televisão durante os anos 60. Allen tem saídas brilhantes - várias delas a propósito de sexo, como seria de espera - mas Graham não lhe fica atrás. Os dois conseguem tocar em assuntos sérios de uma forma ao mesmo tempo ligeira e refletida. O vídeo ainda hoje pode ser visto no YouTube.

Em alta no Terceiro Mundo

Graham foi pioneiro tanto a nível do estilo pessoal como da utilização dos mass media para espalhar a mensagem. Estima-se que ao longo das décadas tenha pregado presencialmente a 215 milhões de pessoas, e chegado a muitas mais através da rádio, da televisão, de revistas, de livros, da net e de outros canais.

Os seus sucessores imitaram-lhe os métodos mas subiram o tom. Os televangelistas da era Reagan reforçaram as tendências conservadoras do movimento a um ponto que devia deixar Graham pouco confortável. Afinal, ele tinha sido pioneiro da integração racial logo nos anos 50 (quando pregava, mandava retirar as barreiras que separavam brancos negros na audiência) e só às vezes deitava fogo pela boca ao falar de assuntos como a homossexualidade. Uma vez, em 1993, cedeu à tentação de sugerir publicamente que a SIDA podia ter sido uma forma de castigo divino, mas não demorou a pedir desculpa. Como pediria em 2002 quando apareceram gravações de conversas antisemitas que ele tinha tido com Nixon décadas antes.

Durante a longa carreira de Graham, o contexto histórico mudou várias vezes. Quando ele começou a pregar, o movimento evangélico estava em baixa, sobretudo por causa de um famoso caso judicial - o processo Scopes, sobre o ensino da Evolução nas escolas - que o tinha exposto ao ridículo. Graham liderou a tarefa de expansão; de reabilitação, quase diríamos. Hoje, após uma era libertária nas décadas de 60/70 e outra de reação conservadora a seguir, os evangélicos estão em crescimento em numerosos países. "É mais forte em África e na América Latina e na Ásia do que na Europa, de longe", disse ele há anos. "Na Europa, ainda lhe chamam cristianismo mas não tem muito poder. Estive em Roma a falar com o Papa sobre isso e acho que concordamos - a verdadeira vida do cristianismo agora é naquilo a que chamamos o terceiro mundo".

Com o sucesso, a imprudência que Graham lamentava ter cometido voltou em pleno. Os evangélicos apoiam explicitamente o partido Republicano, e chegam a dizer que as mentiras, as vigarices e os adultérios de Trump não têm importância desde que ele nomeie conservadores para os tribunais e defenda Israel (os evangélicos acham que o território antigo de Israel tem de ser integralmente devolvido aos judeus, para a História se repetir e o Messias regressar a terra).

Um filho de Graham, Franklin, dirige atualmente a organização fundada pelo pai, e é tão radical nas suas posições como este era moderado - entre outras coisas, diz que o Islão é "maligno" e elogia a lei anti-gay na Rússia. Vão longe os tempos em que Billy Graham se dava igualmente com republicanos e democratas. Presidente tão diversos como Reagan, Jimmy Carter, os dois Bushes e Bill Clinton convidaram-no para a Casa Branca. Quatro destes cinco ex-presidentes estão vivos, e todos lamentaram a morte de Graham. A eles juntaram-se Barack Obama e Donald Trump.

O atual presidente twitou, na sua linguagem característica: "O GRANDE Billy Graham morreu. Não havia ninguém como ele! A sua falta será sentida pelos cristãos e por todas as religiões".