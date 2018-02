O Dia Zero está cada vez mais longe

Mais 39 dias. A Cidade do Cabo tem mais 39 dias até que a água deixe de correr nas torneiras, até que chegue o Dia Zero. Uma vez mais, a data foi adiada devido aos efeitos positivos das medidas de controlo de consumo e a alguma chuva que caiu nos últimos dias.

“A redução do consumo feita pelo povo é a principal razão para estarmos a celebrar esta conquista esta semana”, disse Mmusi Maimane, líder Aliança Democrática, partido da oposição, em comunicado. Apesar das boas notícias, as filas nas fontes publicas continuam. Os garrafões de cinco litros continuam a esgotar mal são colocados nas prateleiras dos supermercados. O povo da Cidade do Cabo continua a preparar-se para o dia em que a água vai deixar de correr nas torneiras.

Per-Anders Pettersson/ Getty Images

“O Dia Zero é o dia em que as barragens chegam ao nível mínimo de água, em que deixa de haver o suficiente para o abastecimento da população. O dia em que as torneiras vão secar”, explicou ao Expresso Rui Hugman, português de 32 anos, é hidrogeólogo, que chegou à Cidade do Cabo há cerca de um ano para fazer parte do projeto de abastecimento da água de emergência. Os jardins deixaram de ser regados, os carros lavados. As piscinas já não estão cheias, os banhos têm de ser cada vez mais curtos, lavar a louça tem de ser rápido para se gastar o mínimo possível. Conta-se o número de descargas do autoclismo.

Há restrições em vigor. O Governo tentou sensibilizar a população para um uso contido da água. E parece que estão a ser eficazes, embora continue a ser muito provável que o Dia Zero chegue, hoje já não é uma certeza. Por consecutivas vezes, tem sido adiado. Primeiro, 16 de abril seria o dia; depois, 11 de maio; agora está marcado para junho.

No dia em que a água for desligada, 75% da área urbana da Cidade do Cabo, as torneiras vão secar.

Os problemas com as secas não são de agora. Há alguns anos que a pouca água preocupava os sul-africanos, mas com a pouca chuva do último inverno – verão em Portugal –, a crise desencadeou-se. Os níveis das barragens baixaram e isso assustou. “Até agora ainda não tinha havido uma pressão política ou social para integrar todas as fontes de recolha de água. Agora há. E é bom ver que esse investimento não está a ser feito exclusivamente para resolver esta crise, mas que se está a pensar a longo prazo. Um dos objetivos futuros é que tudo o que se produz em termos de esgotos seja tratado e que entre novamente no sistema de águas.”