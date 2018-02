“Massacre e violência histérica”: mais de 200 pessoas morreram em 48 horas na zona onde “as bombas caem como chuva”

É considerada a ofensiva mais sangrenta desde o início do conflito e torna a situação no leste de Ghouta ainda mais catastrófica. Nas últimas 48 horas, mais de 200 pessoas morreram. Pelo menos, 57 delas eram crianças. Mais de 1110 pessoas feridas. Desde domingo que as pessoas que procuram abrigo dos bombardeamentos, lançados pelo regime rebelde sírio ao enclave nos arredores de Damasco - muitas vezes não encontram porque muitos deles deixaram de existir. Escolas, supermercados e hospitais destruídos, pessoas que precisam de ajuda mas não têm. Crianças que precisam de cirurgia mas não há hospitais operacionais para tal. Os habitantes naquela zona falam numa situação indescritível, trágica.

Os números são do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) mas a realidade é deles, dos que não sobrevivem e dos que lá estão, a tentar sobreviver dos ataques. Massacre, extermínio e violência histérica são algumas das palavras usadas pelo grupo para resumir o que está a acontecer na região de Ghouta, controlada desde 2013 pelos rebeldes que juraram fidelidade a Bashar al-Assad. Só esta terça-feira, os ataques aéreos e os bombardeamentos da artilharia do regime sírio, apoiado pela Rússia e pelo Irão, provocaram mais 50 de mortos no enclave controlado pela oposição.

Nesta ofensiva, que se intensificou no passado domingo, as forças do presidente sírio Bashar al-Assad realizaram “centenas” de ataques aéreos e bombardeamentos com mísseis e outros projéteis, que incluem bombas de barril, compostas por explosivos e pregos. O ataque vai levar a que o Governo sírio retalie “sem misericórdia”, alertou o OSDH. Estes ataques estão a ser descritos como um dos mais mortíferos na zona desde 2013, quando Ghouta Oriental ficou completamente cercada por forças do regime sírio.

ABDULMONAM EASSA / Getty Images

Nada tem conseguido parar as forças pró-Assad de pulverizar a área, onde 400 mil pessoas vivem debaixo de fogo. Não há assistência médica nem comida adequada para estas pessoas. As Nações Unidas já pediram várias vezes para que a coligação de Assad, que inclui milícias iranianas, aceite um cessar-fogo imediato para que não sejam mortas mais pessoas. Mas até agora, nada. Os grupos de Direitos Humanos apontam o dedo ao mundo e acusam as comunidades internacionais de inação. “Este pode ser o pior ataque na história da Síria, pior ainda do que o cerco em Aleppo. É preciso que a Europa e a comunidade internacional tomem medidas urgentes para acabar com esta situação no leste de Ghouta. O que está a acontecer na região é uma vingança da Rússia.”

Sete hospitais foram bombardeados naquela zona desde domingo. Três deles ficaram inoperacionais porque não conseguiam dar assistência médica aos feridos. Há pessoas que precisam de cirurgias para sobreviverem mas não têm. “É uma catástrofe humanitária em todos os sentidos da palavra. Estamos a assistir a um massacre em pleno século XXI. Se o da década de 90 foi Srebrenica, e os da década de 80 foram Halabja e Sabra e Shatila, então o do leste de Ghouta é o desta década”, declarou um médico que preferiu não dar o nome, citado pelo “The Guardian”. Desde o início do conflito que os hospitais são um alvo frequente dos bombardeamentos feitos pelo regime sírio.

A Sociedade médica sírio-americana (SAMS), referiu que o hospital de Arbine, situado na Ghouta oriental, ficou inoperacional após ter sido bombardeado, e atribuiu os ataques à aviação russa, aliada do regime.

“As bombas caem como chuva”

A Unicef (agência da ONU para a defesa das crianças) emitiu uma declaração em “branco” esta terça-feira para expressar a sua indignação com o elevado número de crianças que estão a ser mortas e feridas nesta ofensiva, apenas a seguinte frase: “Não existem palavras que possam fazer justiça às crianças que foram mortas, às suas mães, aos seus pais e entes queridos”.

Quem lá mora diz que não existem sinais de vida debaixo dos destroços. As pessoas vivem num estado “permanente de terror”, contam os voluntários no local. “Os aviões de guerra estão sempre no céu”, disse à Reuters um porta-voz da Defesa Civil de Ghouta.

Sem comida e apoio hospitalar, há pessoas que nem tentam sair de casa e sobrevivem como conseguem. Shams, mãe de dois meninos, tem medo do que se passa na rua. “Chegámos a um ponto em que não podemos sequer sair de casa porque é um passe para morrermos todos juntos”. “Desde ontem [segunda-feira] até agora testemunhámos todos os tipos de bombardeamentos que podemos imaginar. Os aviões ainda não pararam de sobrevoar a cidade e quando os bombardeamentos param, começam os mísseis”, acrescentou, citada pela Al Jazeera.

“As bombas caem como chuva e só nos conseguimos esconder e rezar para que nada nos aconteça”, diz um residente de Damasco à Associated Press.

Khalid Abulabed, médico que vive num subúrbio em Damasco, descreveu a situação atual em Ghouta como “trágica”. “É impossível explicar o que vemos. Lembro-me do que víamos em Aleppo: bombas de noite e dia. Nada nem ninguém está excluído destes bombardeamentos e o número de pessoas martirizadas e feridas aumentou drasticamente”, desabafa.