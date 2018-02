Hamas proíbe canal de TV dirigido às mulheres

“Servir as mulheres palestinianas, desenvolver as suas capacidades e apoiar o seu papel no processo de desenvolvimento da sociedade palestiniana”. Eram estes os objetivos declarados da nova estação de televisão na Faixa de Gaza. Mas as autoridades não permitiram que ela chegasse a aparecer. Como argumento de que não tinha sido pedida a necessária licença, proibiram o seu lançamento, numa cerimónia que ia ter lugar domingo à noite.

“Solicitou-se à gerência do canal que regularizasse o seu estatuto legal e obtivesse licenças para começar a trabalhar”, disse o Ministério da Informação. “Foram ainda notificados de que havia outra organização de media com o mesmo nome [Taif TV]”.

O canal nega. Notando que pertence a organizações de media já licenciados pelos ministérios relevantes – o da Informação e o da Economia - diz já ter as autorizações de que precisa para “fazer produção de media e usar plataformas nas redes sociais”. Nada disso viola a lei palestiniana e é parte do que é básico em qualquer atividade de media livre.

As autoridades dizem proteger a liberdade de expressão, mas defendem a decisão tomada. Decisão que pouca gente estranha, dada a atitude do Hamas, que controla o governo no território, em relação aos direitos das mulheres. Uma atitude considerada retrógrada por muita gente.

Um jornalista palestiniano, Alaa Helou, disse que o Hamas parece empenhado em continuar a fazer com que as pessoas o odeiem. Um sentimento partilhado por vários comentários no Facebook. “Infelizmente, não há um canto onde eles não tenham semeado ódio, animosidade e opressão”, diz um deles.