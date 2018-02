Fogo de grandes dimensões atinge histórico templo tibetano

De acordo com algumas fotografias e vídeos partilhados nas redes sociais, um incêndio de grandes dimensões destruiu parte do Templo de Jokhang em Lhasa, capital do Tibete. O templo, património mundial da UNESCO desde 2000, e para muitos um local fundamental do budismo tibetano, fica assim destruído.

De acordo com a agência noticiosa chinesa Xinhua, o fogo começou sábado por volta das 18h40, horas locais, e foi apagado pouco tempo depois, não dando mais informações sobre danos materiais ou a possível origem do incêndio.

De acordo com Robbie Barnett, jornalista, professora e especialista em assuntos sobre o Tibete, ouvida pelo The Guardian, "o tempo de Jokhang não é apenas a mais antiga das estruturas de Lhasa, mas também o lugar mais importante do mundo para os budistas tibetanos".